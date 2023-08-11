Adana'da bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli, intihar etti

ADANA'da Onur Demir'i bıçaklayarak öldüren Doğan Zöhre, olay yerinden yaklaşık bir kilometre uzaklaştıktan sonra tabancayla intihar etmiş halde bulundu.

Olay, öğle saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Doğan Zöhre ile Onur Demir arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zöhre, Demir'i bıçakla yaraladıktan sonra bölgeden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede araştırma yapan polis ekibi, cinayet şüphelisi Zöhre'nin olay yerinden yaklaşık bir kilometre uzağında tabancayla kendi başına ateş ederek intihar etmiş halde cansız bedenini buldu. Demir ve Zöhre'nin cansız bedenleri, polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.