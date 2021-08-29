Adana'da bir kişiyi darbedip bıçakla yaraladıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana'da bir kişiyi darbedip bıçakla yaraladıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde bir süre önce uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan Nuri Can K. (22), kendisini ihbar ettiği iddiasıyla Ünal E. (30) ile tartıştı.

Daha sonra Nuri Can K'nin ağabeyi Mehmet K. (30) ile arkadaşı Hüseyin D'nin (21) de katıldığı tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Ünal E'yi darbedip bıçakla yaralayan 3 zanlı olay yerinden kaçtı.

Ünal E, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.