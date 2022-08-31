Evden 1 milyon liralık altın ve para çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Evden 1 milyon liralık altın ve para çalan zanlı tutuklandı

31.08.2022 09:52
Evden 1 milyon liralık altın ve para çalan zanlı tutuklandı

Adana'da bir memurun evine girip 900 gram altın ve 100 bin lira çalan hırsız yakalanıp tutuklandı.

Adana'da bir memurun evine girip 900 gram altın ve 100 bin lira çalan hırsız yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 24 Ağustos günü Sarıçam ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde meydana geldi. Akşam saatlerinde evine dönen memur Hatice A. (47), ikinci kattaki yatak odasına çıktı. Giysi dolabındaki eşyaların dağıldığını gören Hatice A., sakladığı 900 bin lira değerinde altınlarının ve 100 bin lirasının çalındığını anlayınca İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada şüphelinin Fatih Ö. (34) olduğu, evin 2'nci katına yağmur borusundan tırmandığı belirlendi.

Şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler, Fatih Ö.'nün Beyceli Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Söz konusu adrese baskın yapan polis, Fatih Ö.'yü gözaltına aldı. Evde yapılan aramada Hatice A.'nın çalınan parası ve altınları ele geçirildi. Emniyete götürülen Fatih Ö., ifadesinde suçunu itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Para ve altınlar ise sahibine teslim edildi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Sarıçam, Memur, Fatih, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evden 1 milyon liralık altın ve para çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evden 1 milyon liralık altın ve para çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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