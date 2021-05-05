Okula giren 3 hırsız müdürün dikkati sayesinde suçüstü yakalandı - Son Dakika

Okula giren 3 hırsız müdürün dikkati sayesinde suçüstü yakalandı

Adana'da bir okulda hırsızlık yapmaya çalışan 3 kişi, okul müdürünün dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Adana'da bir okulda hırsızlık yapmaya çalışan 3 kişi, okul müdürünün dikkati sayesinde suçüstü yakalandı. Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki bir okulun müdürü güvenlik kameralarını incelerken okul içerisinde 3 kişinin olduğunu fark etti. Müdürün durumu haber verdiği polis ekipleri, kısa sürede okulun etrafını çevirerek tedbir aldı. Okula giren polis ekipleri, 3 şüpheliyi okul içerisinde saklanırken yakaladı. Şüphelilerin okulun zemin katındaki konferans salonunun demir parmaklıklarını keserek içeriye girdikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

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