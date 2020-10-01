Bir otomobilde 32 kilo 850 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da, 32 kilo 850 gram eroin ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Narkotik köpeği "Tunga"nın tepki vermesi üzerine yapılan aramada, otomobilin marşpiyel bölümüne gizlenmiş 32 kilo 850 gram eroin ele geçirildi.
Polis, sürücü B.D'yi (25) gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:55 - Kaynak: AA
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