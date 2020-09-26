Bir otomobilde 55 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da bir otomobilde 55 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde motorize yunus ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

B.A'nın kullandığı otomobilde ve yolcu olarak bulunan M.A'nın çantasında yapılan aramada, 55 uyuşturucu etkili hap bulundu.

Zanlılar gözaltına alındı.