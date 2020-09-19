Adana'da bir radyo istasyonu şarkıcı Halil Sezai'yi boykot etme kararı aldı - Son Dakika

Adana'da bir radyo istasyonu, Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin şarkılarına yer vermeme kararı aldı.

Radyo Yönetim Kurulu Başkanı Umut Yüzer, yaptığı açıklamada, dünya genelinde kadına, çocuğa ve yaşlı insanlara şiddetin sürekli arttığını belirtti.

Şiddet uygulayan kişilere karşı boykot uygulayacaklarını ifade eden Yüzer, şunları kaydetti:

"01 FM olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız. Son olarak, toplum tarafından tanınan şarkıcı Halil Sezai'nin kensinden yaşça büyük ve fiziksel olarak güçsüz bir vatandaşı darp ettiğini sosyal medya üzerinden üzülerek izlemiş bulunuyoruz. Tuzla'da yaşanan bu olay, her ne kadar yargı nezdinde gerekli cezai işlemi alsa da, 01 FM olarak, şarkıcının hiçbir şarkısını radyomuzda çalmama kararı aldık."