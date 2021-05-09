Adana'da TIR'da kokain ve baz morfin ele geçirildi: 2 tutuklama - Son Dakika

ADANA'da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu TIR'da yapılan aramada, 4 kilo 100 gram kokain ve 1 kilo 850 gram baz morfin ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü Bayram O. (34) ile yanındaki Hasan K. (27), mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Harekete geçen polisin önceki gün otoyol gişelerinde kurduğu kontrol noktasından geçmeye çalışan TIR, şüphe üzerine durduruldu. Narkotik köpeği Uzi'nin de katılımıyla TIR'da yapılan aramada, sırt çantasının içinde paketlenmiş halde 4 kilo 100 gram kokain ve 1 kilo 850 gram baz morfin ele geçirildi. TIR sürücüsü Bayram O. ile yanındaki Hasan K. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bayram O. ve Hasan K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.