Adana'da bir tırda 1 kilogram kokain, 92 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da bir tırda 1 kilogram kokain, 92 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da bir tırda 1 kilogram kokain, 92 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

7 saat önce

Adana'da 1 kilogram kokain ve 92 bin uyuşturucu hap ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

Adana'da bir tırda 1 kilogram kokain, 92 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]

Adana'da 1 kilogram kokain ve 92 bin uyuşturucu hap ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda bir tırı durdurarak eğitimli köpekle arama yaptı.

Köpeğin tepki verdiği sürücü koltuğunun arkasında bulunan yatak kısmında 1 kilogram kokain ve 92 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü A.O.G. (48), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:50 Kaynak: AA
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