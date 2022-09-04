Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

04.09.2022 10:01
Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da bir tırda 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da bir tırda 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente tırla kaçak akaryakıt sokulacağı bilgisine ulaştı. Polis, Adana giriş ve çıkışlarında önlem alarak söz konusu tırı beklemeye başladı. Bir süre sonra tır durduruldu. Tırın dorsesinde 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yakıta el konurken tır sürücüsü gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tır sürücüsü, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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