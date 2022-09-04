Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente tırla kaçak akaryakıt sokulacağı bilgisine ulaştı. Polis, Adana giriş ve çıkışlarında önlem alarak söz konusu tırı beklemeye başladı. Bir süre sonra tır durduruldu. Tırın dorsesinde 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yakıta el konurken tır sürücüsü gözaltına alındı.

Adana 'da bir tırda 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

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