Küresel ısınmaya bağlı olarak son dönemlerde değişen hava olayları hem insanları hem de doğada yaşam mücadelesi diğer canlıları zor durumda bırakabiliyor. Adana'da dolu yağışı esnasında kaydedilen bir görüntü ise kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Fındık büyüklüğünde yağan dolu yağışına dışarda yakalanan bir tavuk, sağa sola kaçıp sığınacak bir yer arasa da bunda başarılı olamadı. Görüntüleri kaydeden kişinin tekbir getirdiği anlarda tavuğun bir anda kendini yere bırakarak çırpındığı görülüyor. Videoyu izleyenler tekbir getirerek görüntüyü çeken kişiye tepki gösterdi.
Videonun altına yapılan yorumlarda "Koşup tavuğu kurtarsaydın", "Tavuk için çok üzüldüm", "Orada olsam alırdım izlemek yerine", "Allah yardımcınız olsun" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Dolu yağışında zor anlar yaşayan tavuğu kayda alan vatandaş tekbir getirerek görüntüleri kaydedip sosyal medyaya yüklemesi ağır yorumlara neden oldu - Son Dakika