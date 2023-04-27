Dolu yağışında zor anlar yaşayan tavuğu kayda alan vatandaş tekbir getirerek görüntüleri kaydedip sosyal medyaya yüklemesi ağır yorumlara neden oldu - Son Dakika
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Dolu yağışında zor anlar yaşayan tavuğu kayda alan vatandaş tekbir getirerek görüntüleri kaydedip sosyal medyaya yüklemesi ağır yorumlara neden oldu

27.04.2023 13:42

Adana'da gerçekleşen olayda, dolu yağışına yakalanan tavuğu kayda alan vatandaş daha sonra görüntüleri sosyal medyaya yükledi. Görüntüleri çekerken tavuğa yardım etmeyip tekbir getirmesi izleyenler tarafından büyük tepkilere neden oldu.

Küresel ısınmaya bağlı olarak son dönemlerde değişen hava olayları hem insanları hem de doğada yaşam mücadelesi diğer canlıları zor durumda bırakabiliyor. Adana'da dolu yağışı esnasında kaydedilen bir görüntü ise kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SAĞA SOLA KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA OLMADI

Fındık büyüklüğünde yağan dolu yağışına dışarda yakalanan bir tavuk, sağa sola kaçıp sığınacak bir yer arasa da bunda başarılı olamadı. Görüntüleri kaydeden kişinin tekbir getirdiği anlarda tavuğun bir anda kendini yere bırakarak çırpındığı görülüyor. Videoyu izleyenler tekbir getirerek görüntüyü çeken kişiye tepki gösterdi.

"KOŞUP TAVUĞU KURTARSAYDIN"

Videonun altına yapılan yorumlarda "Koşup tavuğu kurtarsaydın", "Tavuk için çok üzüldüm", "Orada olsam alırdım izlemek yerine", "Allah yardımcınız olsun" ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR (5)
  • Yılmaz Güngördü: Zaten hergun hergun milyonlarca tavuk kesiliyor şimdi derdinzbi tane tavukmu oldu Cevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır
  • Mehmet Aydın: Allah seni ıslah eylesin önce beyni kullan yardım et sonra tevekkül Cevap Yaz 73 16 Yayından Kaldır
  • Ercan Aral : Ne demesini bekliyorlar? Yada adam ne yapabilir, yapabileceği bişey yokki!! Cevap Yaz 34 73 Yayından Kaldır
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Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolu yağışında zor anlar yaşayan tavuğu kayda alan vatandaş tekbir getirerek görüntüleri kaydedip sosyal medyaya yüklemesi ağır yorumlara neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolu yağışında zor anlar yaşayan tavuğu kayda alan vatandaş tekbir getirerek görüntüleri kaydedip sosyal medyaya yüklemesi ağır yorumlara neden oldu - Son Dakika
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