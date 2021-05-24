Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu

24 Mayıs 2021 Pazartesi 06:40

Adana'da park halindeki otomobilin durumundan şüphelenen vatandaşlar ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, aracın içinde bir kadına ait cansız beden buldu. Ekipler bölgeyi inceleyince aracın 100 metre gerisindeki boş arazide ise başından ve vücudundan silahla vurulmuş başka bir kadına ait cansız beden buldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kozan ilçesi Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak kanal mevkisinde park halindeki otomobilin durumundan şüphelenen vatandaşlar jandarmaya bilgi verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLDE MERMİ İZLERİNE RASTLANDI

Ekipler yaptıkları incelemede, mermi izleri bulunan otomobilin içerisindeki başında ve vücudunda ateşli silah yarası olan kadının öldüğünü belirledi. Bölgede inceleme yapan ekipler, otomobilin yaklaşık 100 metre gerisinde boş arazide başında ve vücudunda ateşli silah yarası olan başka bir kadın cansız bedeni daha buldu.

Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu - Son Dakika

CANSIZ BEDENLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemenin ardından cansız bedenler, önce Kozan Devlet Hastanesi'ne, ardından kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan araştırma sonucu otomobil içerisindeki cansız bedenin Tuğçe Duman'a (27), boş arazideki cansız bedenin de Suriye uyruklu Melek Elşemo'ya (24) ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu - Son Dakika
Kaynak: AA
Otomobil, Müftü, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika
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