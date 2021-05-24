Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu - Son Dakika

Kozan ilçesi Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak kanal mevkisinde park halindeki otomobilin durumundan şüphelenen vatandaşlar jandarmaya bilgi verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptıkları incelemede, mermi izleri bulunan otomobilin içerisindeki başında ve vücudunda ateşli silah yarası olan kadının öldüğünü belirledi. Bölgede inceleme yapan ekipler, otomobilin yaklaşık 100 metre gerisinde boş arazide başında ve vücudunda ateşli silah yarası olan başka bir kadın cansız bedeni daha buldu.
Yapılan incelemenin ardından cansız bedenler, önce Kozan Devlet Hastanesi'ne, ardından kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan araştırma sonucu otomobil içerisindeki cansız bedenin Tuğçe Duman'a (27), boş arazideki cansız bedenin de Suriye uyruklu Melek Elşemo'ya (24) ait olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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