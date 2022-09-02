Katilden skandal ifade! Eski eşini gece dışarı çıktığı için başını taşla ezerek katletmiş - Son Dakika
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Katilden skandal ifade! Eski eşini gece dışarı çıktığı için başını taşla ezerek katletmiş

02.09.2022 09:49

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kafası taşla ezilerek öldürülen 2 çocuk annesi Şermin Sarı'nın katil zanlısı eski koca tutuklanarak cezaevine gönderildi. katilin ifadesinde, "Eski karımın akşamları dışarı çıkmasını istemedim. Bu yüzden tartıştık. Bana karşı çıkınca bende taşla kafasına vurdum, pişmanım" dediği belirtildi.

Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk annesi Şermin Sarı (33), sürekli tartıştıkları gerekçesiyle eşi Erhan Poyraz (35) ile 2 yıl önce boşandı. Bir süre sonra yeniden bir araya gelen çift, birlikte yaşamaya başladı. Ancak çift arasında kıskançlık yüzünden tartışmalar devam etti.

'Yeter' çığlığı yürek yakan 2 çocuk annesi kadını, gece dışarı çıktığı için taşla ezerek öldürmüş

DIŞARI ÇIKMAK İÇİN HAZIRLANDI

Poyraz, gece saatlerinde dışarı çıkmak için hazırlanan Şermin Sarı ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Poyraz, Sarı'yı darp etmeye başladı. Poyraz, elinden kurtulup kendini dışarı atan Sarı'yı evin bahçesinde yakaladı. Poyraz, yerde bulduğu taşla Sarı'nın başına defalarca vurduktan sonra kaçtı.

'Yeter' çığlığı yürek yakan 2 çocuk annesi kadını, gece dışarı çıktığı için taşla ezerek öldürmüş

"YETER" ÇIĞLIKLARINA KOŞTULAR

Komşuları, Sarı'nın "Yeter" diye çığlık attığını duyunca durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, evin bahçesinde Sarı'yı hareketsiz başından yaralı halde yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, başı taşla ezildiği belirlenen Sarı'nın öldüğünü saptadı. Olay sırasında ise çocuklarının dedesinde kaldığı tespit edildi. Acı haberi duyup, evin önüne gelen Sarı'nın anne, baba ve kardeşleri gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sarı'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından polis merkezine giden Erhan Poyraz teslim olup, cinayeti itiraf etti. Otopsisinin ardından ailesine teslim edilen Sarı'nın cenazesi Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'Yeter' çığlığı yürek yakan 2 çocuk annesi kadını, gece dışarı çıktığı için taşla ezerek öldürmüş

CİNAYETİN NEDENİNİ İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Erhan Poyraz, eşinin sürekli dışarı çıktığını söyleyerek, "Olay günü 'Neden dışarı çıkıyorsun?' diye sordum. Bana, 'Sen karışamazsın, istediğim zaman çıkarım' deyince öfkelendim. Kafasına taşla vurdum. Onu öldürdüğüm için pişmanım bir anda oldu" dedi. Öte yandan Sarı'nın, geçtiğimiz ay eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığı, bu kararın da 5 gün önce sona erdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan Poyraz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Yeter' çığlığı yürek yakan 2 çocuk annesi kadını, gece dışarı çıktığı için taşla ezerek öldürmüş
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Kaynak: İHA

Kazım Karabekir, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Katilden skandal ifade! Eski eşini gece dışarı çıktığı için başını taşla ezerek katletmiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Katilden skandal ifade! Eski eşini gece dışarı çıktığı için başını taşla ezerek katletmiş - Son Dakika
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