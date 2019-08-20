Adana'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
1 saat önce
Adana'da bisiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:20 Kaynak: AA
'da bisiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, merkez Seyhan
ilçesinde farklı tarihlerde ve adreslerde 5 bisikletin kilitlerinin kesilerek çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin U.A. (26) ve O.P. (29) olduğunu belirledi. Polis
, iki zanlıyı evlerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp
Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen U.A. ve O.P, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, şüphelilerin kilidini kestikleri bisikletlerle kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.
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