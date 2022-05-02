Son dakika haber... Adana'da bisiklet sürerken bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haber... Adana'da bisiklet sürerken bıçaklanan kişi öldü

02.05.2022 20:21

Son dakika gündem haberi... Adana'nın Kozan ilçesinde, bisikletiyle seyir halindeyken bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde, bisikletiyle seyir halindeyken bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi Karabulut Sokak'ta bisikletiyle seyir halinde olan Mehmet Aydın (54), S.K'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Kozan Devlet Hastanesinde kaldırılan Aydın, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Aydın'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

S.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Son dakika haber... Adana'da bisiklet sürerken bıçaklanan kişi öldü
Son dakika haber... Adana'da bisiklet sürerken bıçaklanan kişi öldü
Son dakika haber... Adana'da bisiklet sürerken bıçaklanan kişi öldü
Son dakika haber... Adana'da bisiklet sürerken bıçaklanan kişi öldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Adana'da bisiklet sürerken bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Adana'da bisiklet sürerken bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika
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