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Adana'da boğazına saplanan inşaat demiri ameliyatla çıkarılan çocuk sağlığına kavuştu - Son Dakika

Adana'da boğazına saplanan inşaat demiri ameliyatla çıkarılan çocuk sağlığına kavuştu

20.01.2022 17:07
Adana'da boğazına saplanan inşaat demiri ameliyatla çıkarılan çocuk sağlığına kavuştu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde boğazına saplanan demir çubuk ameliyatla çıkarılan ve 10 Ocak'tan bu yana Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 8 yaşındaki çocuk, taburcu edildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde boğazına saplanan demir çubuk ameliyatla çıkarılan ve 10 Ocak'tan bu yana Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 8 yaşındaki çocuk, taburcu edildi.

İmranlı Mahallesi'nde evlerinin yanındaki inşaat alanında oynadığı esnada üzerine düştüğü demir çubuğun boğazına saplanması sonucu yaralanan S.S.Ç'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Gerçekleştirilen ameliyatla boğazına saplanan demir çubuk çıkarılan ve yoğun bakım servisine alınan çocuk, yaşam mücadelesini kazandı.

Hastanenin kulak burun boğaz servisinde 15 Ocak'tan bu yana tedavisi süren çocuk, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 10 Ocak'ta İmranlı Mahallesi'ndeki evlerinin yanındaki inşaat alanında oynarken inşaat demirinin üzerine düşen 8 yaşındaki S.S.Ç'nin boğazına giren demir çubuk, alt çenesini delip bir kısmı ağzından çıkarak saplı kalmıştı. Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen S.S.Ç'nin boğazına saplanan demir çubuğun bir kısmı, acil serviste itfaiye ekipleri tarafından spiral yardımıyla kesilmişti. S.S.Ç, ameliyatla boğazına saplanan demir çubuğun çıkarılmasının ardından yoğun bakım servisine alınmıştı.

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Ceyhan, İnşaat, Adana, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da boğazına saplanan inşaat demiri ameliyatla çıkarılan çocuk sağlığına kavuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da boğazına saplanan inşaat demiri ameliyatla çıkarılan çocuk sağlığına kavuştu - Son Dakika
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