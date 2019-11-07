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Adana'da bonzai operasyonu

6 saat önce

Adana'da 1 kilo 646 gram bonzainin hammaddesi ile 3 kilo 88 gram katkılı bonzai ele geçirildi.

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Adana'da 1 kilo 646 gram bonzainin hammaddesi ile 3 kilo 88 gram katkılı bonzai ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Şakirpaşa Mahallesinde bir depoda uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçip adrese baskın yapan polis, yaptığı aramalarda deponun bitişiğindeki arsada çalılıkların arasına gizlenmiş 3 pakette 1 kilo 646 gram bonzai ham maddesi ile 4 pakette 3 kilo 88 gram katkılı bonzai buldu.


Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili şüpheliler Rıdvan Ö. (28) ve Deniz B. (29) gözaltına alındı.


İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Yapılan araştırmalarda ele geçirilen 1 kilo 646 gram bonzai hammaddesinden 493 kilo katkılı bonzai elde edildiği belirlendi. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:14 Kaynak: İHA
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