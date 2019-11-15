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Adana'da bonzai operasyonu

7 saat önce

Adana polisinin yaptığı operasyonda 18 kilo 283 gram bonzai ele geçirildi.

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Adana polisinin yaptığı operasyonda 18 kilo 283 gram bonzai ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesinde bir adreste ve otomobilde bonzai olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine polis eve baskın yaparken, otomobili de eve yakın bir adreste buldu. Evde ve otomobilde yapılan aramada 24 pakette 18 kilo 283 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili iki zanlı gözaltına alındı.


Evde ve otomobilde yapılan aramalarda uyuşturucunun yanı sıra 24 bin 115 lira, bin 110 Euro, 1 ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:02 Kaynak: İHA
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