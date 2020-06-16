Adana'da bonzai operasyonu - Son Dakika

Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Serkan K. ile Faruk G. tutuklanırken, Faruk D. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bonzai satışı yapıldığı ihbarını aldı. Polis adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında Serkan K. (39), Faruk G. (41), Faruk D. (32) gözaltına alınırken, aramalarda 3 kilo 795 gram bonzai, 1 ruhsatsız av tüfeği, 7 uyuşturucu hap, 7 bin 140 lira uyuşturucudan kazanıldığı tahmin edilen para ele geçirildi.

Adana 'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 795 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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