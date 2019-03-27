Son Dakika Haberleri: Adana'da Boş Arazide Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Adana'da Boş Arazide Silahlı Kavga: 1 Yaralı

59 dakika önce

Adana'da boş arazide silahlı kavga: 1 yaralıADANA - Adana'da bir kişi boş arazide tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Adana'da Boş Arazide Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Adana'da boş arazide silahlı kavga: 1 yaralı

ADANA - Adana'da bir kişi boş arazide tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.
Olay, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi 2984 sokakta bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan E. motosikletiyle gittiği boş arazide kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kimliği belirlenemeyen kişi tabanca ile Ramazan E. ateş açmaya başladı. Sırtından yaralanan Ramazan E., kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ramazan E.'yi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırdı. Ramazan E. tedavi altına alındı.
Polis ise olayı gerçekleştiren şahsı arama çalışmaları başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:57 Kaynak: İHA

Adana, kavga, 3. Sayfa
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