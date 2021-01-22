Boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer D. idaresindeki 01 VD 900 plakalı otomobil, Kıyıboyu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.

Kazayı gören çevredekiler, boş sulama kanalına inerek ters dönen otomobilde yaralanan Ömer D'yi araçtan çıkarıp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.