Adana'da boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü

Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller