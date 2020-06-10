Adana'da boşandığı eşini darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, kadının şikayetçi olması üzerine E.B'yi gözaltına almıştı.

H.E, bir kadın kuaförüne sığınırken, çevredeki vatandaşlar da olaya tepki göstererek E.B'yi tartaklamışlardı.

Turgut Özal Bulvarı'nda H.E. yürüyüş yaptığı sırada boşandığı eşi E.B. tarafından yolu kesilerek darbedilmişti.

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