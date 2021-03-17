Adana'da boşandığı eşini darbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de Deniz Y, boşandığı eşi Gülçin Y'yi çocuklarıyla yaşadığı evinde av tüfeğinin dipçiğiyle darbetti.

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