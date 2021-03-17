Adana'da boşandığı eşini darbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'nın Karataş ilçesinde, boşandığı eşini darbettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de Deniz Y, boşandığı eşi Gülçin Y'yi çocuklarıyla yaşadığı evinde av tüfeğinin dipçiğiyle darbetti.
Evdeki sesleri duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, zanlı Deniz Y'yi boşandığı eşini darbederken gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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