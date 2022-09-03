Eski kocasının öldürdüğü kadının ailesi, zanlının hak ettiği cezayı almasını istiyor - Son Dakika
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Eski kocasının öldürdüğü kadının ailesi, zanlının hak ettiği cezayı almasını istiyor

03.09.2022 11:09
Eski kocasının öldürdüğü kadının ailesi, zanlının hak ettiği cezayı almasını istiyor

Adana'da boşandığı kocası tarafından öldürülen kadının ailesi, kızlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Adana'da boşandığı kocası tarafından öldürülen kadının ailesi, kızlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde 1 Eylül'de eski kocası Erhan P. (35) tarafından darbedilip başına taşla vurularak öldürülen Şermin Sarı'nın (33) babası Cumali Sarı (61), gazetecilere, kızının şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce boşandığını söyledi.

Kızının, arada çocukları olduğu için eski kocasıyla yaklaşık 5 ay önce imam nikahıyla yeniden bir arada yaşamaya başladığını belirten baba Sarı, kendilerinin de torunlarını düşünerek barışmalarına karşı çıkmadığını anlattı.

Sarı, kızı ve eski damadının bu süreçte anlaşamayıp yeniden ayrıldıklarını dile getirdi.

Eski damadının hak ettiği cezayı almasını istediklerini vurgulayan baba Sarı, "Bizim yüreğimizi yaktı. Allah kendini bildiği gibi yapsın." dedi.

"İki torunumu annesiz bıraktı"

Anne Durdu Sarı da evli olduğu sürede çoğu zaman kavgaya varan tartışmalar yaşayan kızının yuvasının bozulmaması, torunlarının da babalarından ayrı kalmaması için çoğu defa araya girip barıştırdığını ifade etti.

Kızının eşinin tehdit ve şiddetine çocukları için uzun süre katlandığını savunan anne Sarı, şöyle konuştu:

"Herkes ayrılabilir. O da insan gibi ayrılıp gitseydi. Kızımı kendi haline bıraksaydı. Eski damadım çocuklarıyla da ilgilenmiyordu. Sürekli şiddetli kavgaları oluyordu ve kızıma tehditlerde bulunuyordu. Kızıma, 'Çocuklarının babasıdır, evlatlarının hatırına hep alttan al.' diyordum. Evladım ve torunlarımı düşündüğüm için bunu yaptım, ama o gidip kızımı öldürdü. Yüreğim yandı. İki torunumu annesiz bıraktı."

Sarı, 7 ve 9 yaşındaki torunlarını yanlarına aldıklarını ve onlara en iyi şekilde bakacaklarını söyledi.

Olay

Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk annesi Şermin Sarı, 1 Eylül'de evinin bahçesinde öldürülmüş bulunmuştu. Polis ekiplerince gözaltına alınan kadının boşandığı kocası Erhan P. tutuklanmıştı.

Darbedilip kafasına taşla vurularak öldürüldüğü belirlenen kadının cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

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Kaynak: AA

Kazım Karabekir, Eylül, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski kocasının öldürdüğü kadının ailesi, zanlının hak ettiği cezayı almasını istiyor - Son Dakika

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