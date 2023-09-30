Adana'da Boşanma Davası Çıkışı Adam Öldürüldü - Son Dakika

Adana'da Boşanma Davası Çıkışı Adam Öldürüldü

Son Güncelleme: 30.09.2023 17:11

Adana'da bir boşanma davası çıkışında Necmettin Çakmak, kayınbiraderleri tarafından darbedilip tabancayla öldürüldü. Olayın ardından 4 kişi tutuklandı. Şüphelilerden biri, aileye küfrettiği için önce dövdüklerini ve ardından tabancayla ateş ettiğini itiraf etti.

ADANA'da, Necmettin Çakmak'ı (41) boşanma davası çıkışı darbedip, tabancayla öldüren 3'ü kayınbiraderi, 4 kişi tutuklandı. Şüphelilerden kayınbirader Mehmet Sıraç Yıldırım'ın ifadesinde, "Aileme küfredince, dayanamadık. Önce dövdük, ardından da tabancayla ateş ettim" dediği belirtildi.
Olay, 28 Eylül saat 15.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi F.Ç. ile boşanma davasının ertelenmesinin ardından mahkemeden çıkan Necmettin Çakmak ile kayınbiraderleri Mehmet Sıraç Yıldırım (43) ile Zeki Yıldırım (49), Mehmet Ekrem Yıldırım (48) ve onun oğlu Halit Yıldırım (22) arasında tartışma çıktı. Kısa süreli arbedenin ardından evine gitmek üzere ayrılan Çakmak, eşinin ailesi ile Saydam Caddesi'nde karşılaştı. Burada da süren kavgada kayınbiraderlerinin darbettiği Çakmak, Mehmet Sıraç Yıldırım tarafından tabancayla başından vuruldu. Çakmak yere yığıldı, şüpheliler ise kaçtı.
KAYINBİRADERİNİ YARALAYIP, CEZAEVİNE GİRMİŞ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Çakmak, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Öte yandan Çakmak'ın, 2022'de, eşi ve ailesiyle tartıştığı, çıkan kavgada kayınbiraderini bıçakla yaraladığı belirtildi. Çakmak'ın bu olay nedeniyle tutuklandığı, 4 ay önce de cezaevinden tahliye olduğu bildirildi.
TUTUKLANDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobille kaçan 4 şüpheliyi, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, mahkeme çıkışı yaşanan kavganın ardından mahallelerindeki kıraathaneye gidip oturduklarını, bu sırada yanlarına gelen Çakmak'ın tepki gösterip, küfrettiğini öne sürdü. Şüphelilerden Mehmet Sıraç Yıldırım, "Aileme küfredince, dayanamadık. Önce dövdük, ardından da tabancayla ateş ettim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

Kaynak: DHA

Halit Yıldırım, Zeki Yıldırım, Seyhan, Eylül, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Boşanma Davası Çıkışı Adam Öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Boşanma Davası Çıkışı Adam Öldürüldü - Son Dakika
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