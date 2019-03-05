Son Dakika Haberleri: Adana'da Briç Şampiyonası

Adana'da Briç Şampiyonası

44 dakika önce

Türkiye Briç Federasyonu'nca düzenlenen Çukurova İkili Briç Şampiyonası Adana'da yapılacak.

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Türkiye Briç Federasyonu'nca düzenlenen Çukurova İkili Briç Şampiyonası Adana'da yapılacak.

Türkiye genelinde çok sayıda briç sporcusunun buluşacağı Çukurova İkili Briç Şampiyonası, 9-10 Mart tarihlerinde Ramada Otel'de düzenlenecek.

Şampiyonanın ilk günü 5 seanslık eleme turu, ikinci gün ise A ve B finalleri oynanacak.

Çukurova İkili Şampiyonası, geçen yıl hayatını kaybeden briç sporcusu Veysel Gündoğdu anısına düzenlenecek. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:29 Kaynak: İHA

Türkiye Briç Federasyonu, Türkiye, Çukurova, Adana, Spor
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