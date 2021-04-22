Adana'da bulunan ısı yalıtımlı Hint keneviri serasının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

Adana'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda ortaya çıkarılan ısı yalıtımlı Hint keneviri serasının görüntüsü ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir eve yapılan baskında bulunan Hint keneviri yetiştirmek için kurulan özel yapım seranın görüntüsü basınla paylaşıldı.

Polisin çektiği görüntülerde, ısı yalıtımlı, havalandırmalı ve özel ışıklarla aydınlatılmış kabin içerisinde 10 kök Hint kenevirinin ekili olduğu görülüyor. Kabin içerisinde vantilatör, fan, ışık, ısı ölçer, 8 kutu çeşitli kimyasal ele geçiren ekipler, 312,64 gram da esrar ele geçiriyor.

Polis, 20 Nisan'da bir eve düzenlediği operasyonda ısı yalıtımlı Hint keneviri serası ele geçirmiş, kimliklerini belirlediği 2 zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.