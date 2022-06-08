Adana'da bulunan kafatasının sırrı çözüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da bulunan kafatasının sırrı çözüldü

08.06.2022 17:57
Adana'da bulunan kafatasının sırrı çözüldü

Adana'da Seyhan Nehri kıyısında bulunan kafatası ve insan bedeni parçalarının yaklaşık 7 ay önce kayıp olan yaşlı adama ait olduğu DNA testiyle ile ortaya çıktı.

Adana'da Seyhan Nehri kıyısında bulunan kafatası ve insan bedeni parçalarının yaklaşık 7 ay önce kayıp olan yaşlı adama ait olduğu DNA testiyle ile ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde 25 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre, mahallede Seyhan Nehri kıyısında ağaçlık alanda odun toplayan işçiler, kıyıda bir insan kafatası buldu. Vatandaşlar hemen 112'yi arayarak durumu bildirdi. Olayın bildirilmesi üzerine kıyıya Adana Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekipleri kafatasının bulunduğu yerde inceleme başlattı. Yapılan incelemede kafatasının yanı sıra insan bedeni parçaları da bulundu. Bulunan kafatası ve insan bedeni parçaları incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Bu arada polis kayıp başvurusu yapan aileleri çağırarak DNA için kan aldı. DNA testi sonucuna göre, kafatası ve insan parçalarının yaklaşık 7 ay önce kayıp olan Alzheimer hastası 81 yaşındaki Adnan Yıldız'a ait olduğu belirlendi. Yıldız'ın kafatası ve beden parçaları yakınları tarafından adli tıptan alınarak memleketi Gaziantep'te bugün toprağa verildi. - ADANA

YORUMLAR
500
Seyhan Belediyesi Destekledi, Cemal Ali Kupayı Aldı Seyhan Belediyesi Destekledi, Cemal Ali Kupayı Aldı Adana'da su borusunun patlamasıyla asfalt yolun sökülmesi güvenlik kamerasında Adana'da su borusunun patlamasıyla asfalt yolun sökülmesi güvenlik kamerasında
Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da bulunan kafatasının sırrı çözüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:03 İtibar davasını kazanan Johnny Depp, Amber Heard'ın kendisine ödeyeceği 8 milyon dolardan vazgeçebilir
17:41 Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, üretici ile market arasındaki fiyat farkına isyan etti
17:23 Beliz Başkır'ın takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Ebrar'ın "Aşık oluyorum" yorumu dikkatlerden kaçmadı
17:21 Köpek sandığı timsahı seven adam, tek bacağından oldu
17:10 Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
17:08 Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı!
16:58 Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'dan duyanları şoka uğratan uygulama! Camp Nou düğün salonu oluyor
16:58 Taksi şoförü tartışma yaşadığı motosikletliyi ezmeye çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
16:38 NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'ten ilginç itiraf
16:23 Yarışmanın yapımcılarına kızının bakire olduğu bilgisini veren anne, genç kızı sinirlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 18:15:12. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da bulunan kafatasının sırrı çözüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement