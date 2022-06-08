Adana'da bulunan kafatasının sırrı çözüldü

Adana'da Seyhan Nehri kıyısında bulunan kafatası ve insan bedeni parçalarının yaklaşık 7 ay önce kayıp olan yaşlı adama ait olduğu DNA testiyle ile ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde 25 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre, mahallede Seyhan Nehri kıyısında ağaçlık alanda odun toplayan işçiler, kıyıda bir insan kafatası buldu. Vatandaşlar hemen 112'yi arayarak durumu bildirdi. Olayın bildirilmesi üzerine kıyıya Adana Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekipleri kafatasının bulunduğu yerde inceleme başlattı. Yapılan incelemede kafatasının yanı sıra insan bedeni parçaları da bulundu. Bulunan kafatası ve insan bedeni parçaları incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Bu arada polis kayıp başvurusu yapan aileleri çağırarak DNA için kan aldı. DNA testi sonucuna göre, kafatası ve insan parçalarının yaklaşık 7 ay önce kayıp olan Alzheimer hastası 81 yaşındaki Adnan Yıldız'a ait olduğu belirlendi. Yıldız'ın kafatası ve beden parçaları yakınları tarafından adli tıptan alınarak memleketi Gaziantep'te bugün toprağa verildi. - ADANA