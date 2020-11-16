Adana'da bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların videosu sosyal medyada gündem oldu

Paşinyan Karabağ'da yüzlerce Ermeni askerinin kayıp olduğunu iddia etti

Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek