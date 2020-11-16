Adana'da bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Adana'da, jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı şahin, tedavi altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici hizmet devriyesi esnasında araçla seyir halindeyken yol kenarında yaralı haldeki şahini fark etti.
Yaralı şahin, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Şahinin, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
- Kaynak: AA
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