ADANA'DA BULVAR ÜZERİNDEKİ AĞAÇLARIN YANIŞINI FİLM GİBİ İZLEDİLER - Son Dakika
Üye Girişi

ADANA'DA BULVAR ÜZERİNDEKİ AĞAÇLARIN YANIŞINI FİLM GİBİ İZLEDİLER

31.05.2022 04:37

ADANA'da bulvar üzerindeki alev alan palmiye ve çam ağacının yanışı, yoldan geçen vatandaşlar tarafından film gibi izlendi.

ADANA'da bulvar üzerindeki alev alan palmiye ve çam ağacının yanışı, yoldan geçen vatandaşlar tarafından film gibi izlendi. Yanan ağaçlar, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Bülent Angın Bulvarı üzerindeki palmiye ve çam ağacı, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Devriye görevinde bulunan polis ekibinin durumu bildirmesi üzere bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yoldan geçerken alevleri gören bazı vatandaşlar, yangını ve itfaiyenin söndürme çalışmasını film gibi izledi. Tazyikli su ile alevlere müdahale eden itfaiye erleri, diğer ağaçlara sıçramadan yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

ADANA'DA BULVAR ÜZERİNDEKİ AĞAÇLARIN YANIŞINI FİLM GİBİ İZLEDİLER
ADANA'DA BULVAR ÜZERİNDEKİ AĞAÇLARIN YANIŞINI FİLM GİBİ İZLEDİLER
ADANA'DA BULVAR ÜZERİNDEKİ AĞAÇLARIN YANIŞINI FİLM GİBİ İZLEDİLER
ADANA'DA BULVAR ÜZERİNDEKİ AĞAÇLARIN YANIŞINI FİLM GİBİ İZLEDİLER
ADANA'DA BULVAR ÜZERİNDEKİ AĞAÇLARIN YANIŞINI FİLM GİBİ İZLEDİLER
ADANA'DA BULVAR ÜZERİNDEKİ AĞAÇLARIN YANIŞINI FİLM GİBİ İZLEDİLER

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kaldırımda bulunan palmiye ağacı yandı, vatandaşlar merakla izledi Kaldırımda bulunan palmiye ağacı yandı, vatandaşlar merakla izledi Ormanda kestiği ağaç üzerine düşen şahıs ölümden döndü Ormanda kestiği ağaç üzerine düşen şahıs ölümden döndü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADANA'DA BULVAR ÜZERİNDEKİ AĞAÇLARIN YANIŞINI FİLM GİBİ İZLEDİLER - Son Dakika


Son Dakika
01:08 Tanju Özkan'ın kadın meclis üyesine yönelik sözleri AK Partiyi harekete geçirdi: Gereğini yapacağız
01:05 İngiltere'den gelen veriler korkuttu! Maymun çiçeği virüsü 179'a yükseldi
01:02 Gaziantep'te büyük vicdansızlık! Yaşlı kadının yüzüne tekme atıldı
00:49 Gündem olacak iddia: Irak'ta bulunan ABD askeri üssüne füze saldırısı
00:17 Evli adam yeni tanıştığı kadının evine gidince su içip bayıldı! Çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptılar
00:06 CHP'li Güzelmansur'dan benzin ve motorin fiyatlarını 6 TL birden düşürecek formül: ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürün
00:02 Nepal'de korkunç kaza! Dağa düşen uçakta bulunan 22 kişiden 21'i hayatını kaybetti
23:42 NATO üyeliğine başvuran İsveç ve Finlandiya'ya, Erdoğan'dan uyarı: Gerekli adımlar atılmazsa duruşumuz değişmeyecek
22:46 Erdoğan, önce Putin sonra Zelenski ile telefonda görüştü! İki lidere de aynı mesajı iletti
22:45 Bağcılar'da son 3 ayda 3 kez elektrikler kesildi! Uzun süre gelmeyen elektrik bölge halkını zor durumda bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 05:33:21. #1.12#
SON DAKİKA: ADANA'DA BULVAR ÜZERİNDEKİ AĞAÇLARIN YANIŞINI FİLM GİBİ İZLEDİLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement