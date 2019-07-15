Adana’da “Büyük Akdeniz Şöleni”
11 saat önce
Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde "Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla 4 – 6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, şehrin mutfağını Akdeniz ülkeleriyle buluşturacak.
Adana Valiliği
'nin ev sahipliğinde "Büyük Akdeniz
Şöleni" temasıyla 4 – 6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, şehrin mutfağını Akdeniz ülkeleriyle buluşturacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 12:07
İş dünyasından peş peşe 15 Temmuz açıklamaları: İzin vermeyeceğiz Bekçilerden "Polisi arayalım mı?" diyen vatandaşa sert çıkış: Gerek yok, polisiz kardeşim, hayırdır! Oyuncu İrem Sak'ın iç çamaşırsız fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı 2030'dan geldiğini söyleyen Noah'ın gerçek kimliği ortaya çıktı