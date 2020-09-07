Adana'da büyük iş makinelerini tamir eden ustalar, engelliler için kolları sıvadı - Son Dakika

Adana'da büyük iş makinelerini tamir eden ustalar, engelliler için kolları sıvadı

ADANA'da Yüreğir Belediyesi'nin greyder, kepçe, dozeri, kazıcı-yükleyici, kamyon gibi büyük iş makineleri ile son zamanlarda çokça kullanılan arazöz ve dezenfektan araçlarının tamirini yapan ustalar, engelli vatandaşların araçlarını ücretsiz tamir etmek için çalışmalara başladı.

Adana'da büyük iş makinelerini tamir eden ustalar, engelliler için kolları sıvadı, System.String[]

ADANA'da Yüreğir Belediyesi'nin greyder, kepçe, dozeri, kazıcı-yükleyici, kamyon gibi büyük iş makineleri ile son zamanlarda çokça kullanılan arazöz ve dezenfektan araçlarının tamirini yapan ustalar, engelli vatandaşların araçlarını ücretsiz tamir etmek için çalışmalara başladı. Tekerlekli sandalye ve akülü araçlarının bakım ve arızaları için tamirci bulmakta zorlanan engellilerin de yüzü güldü.

Yüreğir ilçesinde tekerlekli sandalye ile akülü araçlarının bakımının yanı sıra arızaları için de tamir ettirecek yer ve usta bulmakta zorlanan çok sayıda engelli, durumu belediyeye bildirdi. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nde büyük iş makinelerinin tamirini yapan ustaları göreve çağırdı. Projeyi duyunca harekete geçen ustalar, engellilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için kolları sıvadı. Evlerinden alınarak, birime getirilen engellilerin araçları kısa sürede tamir edilerek, kendilerine teslim edildi.

USTALAR DA ENGELLİLER DE MUTLUBüyük bir mutlulukla bu çalışmalara başladıklarını dile getiren usta Mehmet Tükenmez, "Daha önce biz burada motor, büyük çim biçme makinesi, hızar motoru gibi aletler ile ATV ve büyük araçların tamirini yapıyorduk. Şu an engelli araçların tamirine başladık. Hem tamir ediyoruz hem mutlu oluyoruz. Ruhen kendimizi iyi hissediyoruz" dedi.Yardımlaşmanın güzel bir şey olduğuna dikkat çeken usta Zafer Yamandağ, "Burada engellilerin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Her iki taraf da memnun. Bundan sonra da gelmeye devam edecekler. İmkanlarımız dahilinde aküsüydü, lastiğiydi, vidasıydı veya kaynak işleri gibi engelli aracına gereken tamir ve bakımı yapıp, teslim ediyoruz" diye konuştu.Usta Mikail Kocakaya ise bu aletleri dışarda tamir eden fazla bir yer bulunmadığını belirterek, "Durum böyle olunca biz bu işi elimize aldık. Şu an çok memnunlar, çok duacılar bizler için. Engelli arkadaşlara yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize" dedi. Aracını tamire getiren engelli İsmail Çiçek, bu projenin diğer belediyeler tarafından örnek alınması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: "Aracımın ön düzen arızası vardı. Sağ olsunlar Yüreğir Belediyesi ekibi aracımın tüm ayarlarını yapıp hemen teslim etti. Süper bir proje. Diğer belediye başkanları da isterim ki Fatih Bey gibi yapsınlar. Onun sayesinde oldu bu iş, önceden yoktu." BAŞKAN KOCAİSPİR: DERDİMİZ İNSANYüreğir Belediyesi olarak 'Derdimiz insan' diyerek yola çıktıklarını vurgulayan Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir'de çok sayıda engelli vatandaş olduğunu belirterek, projeyle ilgili şunları kaydetti: "Makine ikmal birimimiz, büyük greyderlerimiz, kepçemiz, dozerimiz, kazıcı yükleyicilerimiz, kamyonlarımız, dezenfektan araçlarımız, arozözlerimizin tamiri için kurulmuş bir şantiyedir. Bu proje başka bir yerde uygulanıyor mu bilmiyorum ama Adana'da ilk olduğunu düşünüyorum. Biz Yüreğir'deki tüm engelli vatandaşlarımızın engelli araçlarının tamiriyle ilgili bakımıyla ilgili bu sorumluluğu üstlenmiş durumdayız. Tabi ki ücretsiz yapıyoruz bize ulaşmaları yeterli. Bize ulaştıkları an gerekirse engelli araçları evlerinden alınmak ve getirilmek suretiyle onların ayağına bu hizmeti götürmek istiyoruz."

Engelliler için başka birçok hizmet yaptıklarını vurgulayan Başkan Kocaispir, "Örneğin engelli vatandaşlarımızın evde temizlik hizmetleri, tıraş hizmetleri, engelli araçlarının verilmesi, akülerinin tamiri gibi başka ihtiyaçları için de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mesela engelli vatandaşlarımız bize ulaştıklarında evlerine rahat çıkabilmesi için rampalar yapıyoruz. Çünkü onları kendimizden birisi olarak kabul ediyoruz. Hepimiz bir gün fiziksel olarak engelli olma potansiyeline sahibiz, bunu unutmamalıyız. O insanları sosyal hayatın içine katmalıyız ve birlikte büyüyüp gelişmeliyiz" dedi.


Yüreğir, Fatih, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 08:08 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da büyük iş makinelerini tamir eden ustalar, engelliler için kolları sıvadı - Son Dakika

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