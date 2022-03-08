Adana'da Büyükşehir Belediyesi'nde gerginlik! Dernek başkanından Zeydan Karalar'a tehdit: Belediyeyi işgal ederiz - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantılarının ilk oturumu Zeydan Karalar başkanlığında belediyenin tiyatro salonunda gerçekleştirildi. Aralarında görme, işitme, yürüme engellerin bulunduğu bir grup ÇÖZDER üyesi de meclis salonuna girdi.

SLOGAN ATTILAR

Grup başkan vekillerinin gündem dışı söz alacağı sırada ÇÖZDER Başkanı Ahmet Ataş, konuşmak istedi. Ataş, yapacağı konuşmada, engellilerin sorunları hakkında taleplerini anlatacağını bildirdi. Başkan Karalar, Ataş'ın meclis üyesi olmadığı için hukuken konuşamayacağını savundu. İkili arasında bir süre tartışma yaşandı. Oylama isteyen engelliler, slogan attı.

"İŞGAL EDECEĞİM"

Başkan Karalar, meclis toplantısından sonra Ataş'ı dinleyebileceğini söyledi ancak dernek başkanı, taleplerinin 15 gün içinde yerine getirilmemesi halinde, meclisi işgal edeceklerini kaydetti. Ataş, "Bu meclisi, 15 gün içinde taleplerimiz yerine geldi geldi, gelmediği takdirde, belediyeyi işgal edeceğim. Buna gücüm var, imkanım var. 3 tane bürokratın istifasını istiyorum" dedikten sonra beraberindeki engellilerle salondan ayrıldı.

ELİNDEKİ DÖVİZİ İNDİRDİLER

Toplantının ilerleyen dakikalarında ise elinde 'Çocuklarım ölmesin lütfen' yazılı kağıt bulunan kadın, tiyatro salonunun balkonuna çıktı. Güvenlik görevlileri, kadına müdahale ederek, elindeki yazıyı indirdi.

"10 BİN ÜYEMİZ VAR"

Gazetecilere dışarıda açıklama yapan Ahmet Ataş, "Engelliler için taleplerimizi meclise resmi olarak vermiş durumdayız ancak 5 aydır bu taleplerimiz bekletiliyor. Bunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Sosyal yardımlarla ilgili sıkıntılarımız var. Birçok arkadaşımızın evlerine sosyal yardım ulaşmıyor. Eğer 15 gün içinde bu taleplerimiz yerine gelmezse tekrar geleceğiz. Buradan çıkmayacağız. Buna gücümüz var. 10 bin üyemiz var" diye konuştu.