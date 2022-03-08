Adana'da Büyükşehir Belediyesi'nde gerginlik! Dernek başkanından Zeydan Karalar'a tehdit: Belediyeyi işgal ederiz - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da Büyükşehir Belediyesi'nde gerginlik! Dernek başkanından Zeydan Karalar'a tehdit: Belediyeyi işgal ederiz

08.03.2022 19:01
Adana'da Büyükşehir Belediyesi'nde gerginlik! Dernek başkanından Zeydan Karalar'a tehdit: Belediyeyi işgal ederiz

Çukurova Özürlüler Derneği üyeleri, meclis toplantısına girerek konuşma yapmak istedi. Başkan Zeydan Karalar'ın konuşmasına izin vermediği Dernek Başkanı Ahmet Ataş, taleplerinin 15 gün içinde yerine getirilmemesi halinde meclisi işgal edeceklerini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantılarının ilk oturumu Zeydan Karalar başkanlığında belediyenin tiyatro salonunda gerçekleştirildi. Aralarında görme, işitme, yürüme engellerin bulunduğu bir grup ÇÖZDER üyesi de meclis salonuna girdi.

SLOGAN ATTILAR

Grup başkan vekillerinin gündem dışı söz alacağı sırada ÇÖZDER Başkanı Ahmet Ataş, konuşmak istedi. Ataş, yapacağı konuşmada, engellilerin sorunları hakkında taleplerini anlatacağını bildirdi. Başkan Karalar, Ataş'ın meclis üyesi olmadığı için hukuken konuşamayacağını savundu. İkili arasında bir süre tartışma yaşandı. Oylama isteyen engelliler, slogan attı.

Zeydan Karalar'ın konuşmasına izin vermediği dernek başkanı mühlet verip tehdit etti: Belediyeyi işgal ederiz

"İŞGAL EDECEĞİM"

Başkan Karalar, meclis toplantısından sonra Ataş'ı dinleyebileceğini söyledi ancak dernek başkanı, taleplerinin 15 gün içinde yerine getirilmemesi halinde, meclisi işgal edeceklerini kaydetti. Ataş, "Bu meclisi, 15 gün içinde taleplerimiz yerine geldi geldi, gelmediği takdirde, belediyeyi işgal edeceğim. Buna gücüm var, imkanım var. 3 tane bürokratın istifasını istiyorum" dedikten sonra beraberindeki engellilerle salondan ayrıldı.

ELİNDEKİ DÖVİZİ İNDİRDİLER

Toplantının ilerleyen dakikalarında ise elinde 'Çocuklarım ölmesin lütfen' yazılı kağıt bulunan kadın, tiyatro salonunun balkonuna çıktı. Güvenlik görevlileri, kadına müdahale ederek, elindeki yazıyı indirdi.

Zeydan Karalar'ın konuşmasına izin vermediği dernek başkanı mühlet verip tehdit etti: Belediyeyi işgal ederiz

"10 BİN ÜYEMİZ VAR"

Gazetecilere dışarıda açıklama yapan Ahmet Ataş, "Engelliler için taleplerimizi meclise resmi olarak vermiş durumdayız ancak 5 aydır bu taleplerimiz bekletiliyor. Bunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Sosyal yardımlarla ilgili sıkıntılarımız var. Birçok arkadaşımızın evlerine sosyal yardım ulaşmıyor. Eğer 15 gün içinde bu taleplerimiz yerine gelmezse tekrar geleceğiz. Buradan çıkmayacağız. Buna gücümüz var. 10 bin üyemiz var" diye konuştu.

Zeydan Karalar'ın konuşmasına izin vermediği dernek başkanı mühlet verip tehdit etti: Belediyeyi işgal ederiz
YORUMLAR
500
Her yer 'Z' harfli sembollerle dolu: Rus yanlısı bütün platformlar taraflarını 'Z' ile gösteriyor Her yer 'Z' harfli sembollerle dolu: Rus yanlısı bütün platformlar taraflarını 'Z' ile gösteriyor Engelliler belediye meclisini basıp tehditler savurdu Engelliler belediye meclisini basıp tehditler savurdu

Zeydan Karalar, Ahmet Ataş, Karalar, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da Büyükşehir Belediyesi'nde gerginlik! Dernek başkanından Zeydan Karalar'a tehdit: Belediyeyi işgal ederiz - Son Dakika


Son Dakika
18:53 Erman Toroğlu MHK'nin kararını doğru buldu: Bu futbolda yapılan bir ihtilaldir
18:16 Eski eşini darp ettiği ileri sürülmüştü! Özcan Deniz'in yargılandığı davada karar çıktı
18:11 Ukraynalı vatandaşların kar yağışı altındaki zor anları! Tahliye için soğukta saatlerce beklediler
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ayçiçek üretimi için destek! Çiftçilere tohum desteği verecek
17:56 13 hakem liste dışı kaldı! İşte o isimlerin 4 büyüklerde verdiği kararlar
17:51 Videodaki köpek balığının görüntüsü tartışma yarattı! Çoğu kişi fark etmedi bile
17:42 ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım! Petrol ihracatı yasaklanabilir
17:22 Düğün sonrası gerdeğe girmeyi bekleyen gelin, kocasının yaptıklarıyla hayatının şokunu yaşadı
17:16 Duyanlar inanamıyor! TFF'nin 13 hakemi oynatmayacağı kararına yorumcular tepki yağdırdı
17:12 Kritik maç öncesi nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Barcelona kadrosu netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 19:08:38. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Büyükşehir Belediyesi'nde gerginlik! Dernek başkanından Zeydan Karalar'a tehdit: Belediyeyi işgal ederiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement