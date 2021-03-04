Adana'da ByLock kullanıcısı eski öğretmene FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da ByLock kullanıcısı eski öğretmene FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası

04.03.2021 14:33
Adana'da ByLock kullanıcısı eski öğretmene FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme ağı ByLock kullandığı belirlenen tutuklu eski öğretmen, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme ağı ByLock kullandığı belirlenen tutuklu eski öğretmen, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.T. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dava dosyasına giren tespit ve değerlendirme tutanağına göre A.T'nin FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğunun belirlendiğini ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık A.T. savunmasında, "ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Aleyhime olan belgeleri kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı A.T'nin tutuklulukta kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak sanığın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü, ByLock, Terör, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da ByLock kullanıcısı eski öğretmene FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika


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