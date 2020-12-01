Adana'da ByLock kullanıcısı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana 'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski polis 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var