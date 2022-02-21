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Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

21.02.2022 10:27
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık M.K. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, M.K'nin ByLock kullandığının belirlendiğini ve FETÖ'nün emniyet mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını ve veri inceleme raporuna göre örgüt üyelerinin tanımlandığı "EA" kodu ile derecelendirildiğini belirtti.

Savcı, sanığın örgütün sohbet toplantılarına başka kişileri davet etmek suretiyle örgüte eleman temin ettiğini ve FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığını aktararak M.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.K, savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

FETÖ üyesi olmadığını ileri süren M.K, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Hakkımdaki ByLock tespitini kabul etmiyorum. FETÖ'ye finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, ByLock, Mahrem, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika


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