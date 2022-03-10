Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

Adana'da, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık F.C. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, F.C'nin ByLock kullandığının belirlendiğini, veri inceleme raporuna göre, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan ve her şeyi ile örgüte teslim olan ancak yöneticilik vasfı olmayan anlamına gelen "SAY" kodu ile derecelendirildiğini ve örgütün emniyet mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini belirtti.

Savcı, sanığın örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu aktararak F.C'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık F.C, savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

FETÖ üyesi olmadığını ileri süren sanık, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Hakkımdaki ByLock tespitini kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.