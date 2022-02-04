Üye Girişi
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

04.02.2022 13:45
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık F.T. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dava dosyasına giren tespit ve değerlendirme tutanağına göre F.T'nin ByLock kullandığının belirlendiğini ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin olduğunu ifade ederek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık F.T, savunmasında ByLock kullanıcısı olmadığını ve örgütsel konumunun bulunmadığını ileri sürerek, "Aleyhime olan belgeleri kabul etmiyorum. FETÖ üyesi değilim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

YORUMLAR
500

Fetullahçı Terör Örgütü, ByLock, Terör, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:48 Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı videoyu paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı
13:43 Türk polisi Telegram'a sızdı, IŞİD'lilere Türk ve Rus pasaportları sağlayan çeteyi çökertti!
13:27 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ukrayna dönüşü Batı'ya sert uyarı: Çözüm bir yana çomak sokuyorlar
13:24 Hayalleri yarım kaldı! Kafe açmaktan vazgeçen Şeyma Subaşı'nın yeni işi belli oldu
13:22 Samsun'da Atatürk heykeline saldıranlar tutuklandı! İlk ifadeleri ortaya çıktı: Alkollüydük
13:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na "Hain" deyip sonra özür dileyen çocukla ilgili ilk kez konuştu: Ağlayınca yanımıza çağırdık
13:18 Annesini üvey babasından korumaya çalışıyordu! TikTok fenomeni Luca Pisciotto bıçaklanarak öldürüldü
13:15 Katil, Şebnem Şirin'i uykusunda öldürmüş! Genç kadının annesinden yürek yakan detaylar
12:58 Gölbaşı Belediye başkanı "çalışanımızı ezdirtmeyeceğiz" dedi, en düşük ücret 5.055 TL yaptı!
12:57 Otomobil kredilerine yeni düzenleme geliyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 13:52:58. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement