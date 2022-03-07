Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık H.T. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında H.T'nin ByLock kullandığının belirlendiğini, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını ve kocasının da "emniyet mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle "örgüt üyeliği" suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldığını belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.T, savunmasında ByLock kullanmadığını ve örgütsel konumunun bulunmadığını öne sürerek, "FETÖ üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.