Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

15.03.2022 10:26
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık S.Ü. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında S.Ü'nün ByLock kullandığının belirlendiğini, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile HTS irtibat kaydının belirlendiğini ve örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık S.Ü, savunmasında ByLock kullanmadığını ve örgütsel konumunun bulunmadığını öne sürerek, "FETÖ üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, ByLock, Terör, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika


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