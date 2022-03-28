Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

28.03.2022 18:14
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık N.H. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dava dosyasına giren tespit ve değerlendirme tutanağına göre, N.H'nin ByLock kullandığının, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile HTS irtibat kaydının belirlendiğini belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık N.H, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, ByLock, Terör, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika


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