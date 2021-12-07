Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 8 yıl hapis - Son Dakika

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, C.Ç'nin ByLock kullandığının belirlendiğini, FETÖ iltisakı gerekçesiyle kapatılan eğitim kurumlarında "tayine tabi personel" statüsünde çalıştığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya 'da katılım hesabı açtırdığını belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

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