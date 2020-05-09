Adana'da cadde ve sokaklar bu hafta sonuda boş kaldı - Son Dakika

Adana'da cadde ve sokaklar bu hafta sonuda boş kaldı

ADANA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklar bu haftada boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Türkiye'nin en büyük kentlerinden Adana sessiz bir güne uyandı. Cadde ve sokaklara, görevleri gereği yasak kapsamı dışında olanlardan başka çıkan olmadı. Ekmek ya da su almak için çıkan vatandaşları ise polis ekipleri uyararak, evlerine döndürdü.