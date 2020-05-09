Adana'da cadde ve sokaklar bu hafta sonuda boş kaldı - Son Dakika

ADANA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklar bu haftada boş kaldı.

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