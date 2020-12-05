Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

05.12.2020 08:58
Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü, System.String[]

ADANA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen ve Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar, boş kaldı.

ADANA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen ve Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar, boş kaldı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adana'daki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kentin işlek meydanları ise insanların olmamasıyla birlikte sokak hayvanlarına kaldı. Kısıtlama genelgesinde sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıkma olanağını değerlendiren bazı hayvanseverler ise caddelerde güvercinleri besledi.


Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Koronavirüs, Pazartesi, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika


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