Adana'da caddede rastgele ateş açan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Bir iş yeri ve evin güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, vatandaşların panik yaşadığı görüldü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Motosikletli şüphelilerin durmadan kaçtığı olayda, yaralanan olmadı.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde, motosiklette bulunan kimliği belirsiz 2 kişi tarafından tabancayla rastgele ateş açıldı.

Adana 'da, tabancayla caddede rastgele ateş açan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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