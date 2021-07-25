Adana'da caddede rastgele ateş açan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Adana'da, tabancayla caddede rastgele ateş açan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde, motosiklette bulunan kimliği belirsiz 2 kişi tarafından tabancayla rastgele ateş açıldı.
Motosikletli şüphelilerin durmadan kaçtığı olayda, yaralanan olmadı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bir iş yeri ve evin güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, vatandaşların panik yaşadığı görüldü.
Kaynak: AA
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