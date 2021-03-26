Adana'da çaldığı damlama sulama sistemlerini internetten satışa çıkaran zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana'da çaldığı damlama sulama sistemlerini internetten satışa çıkaran zanlı yakalandı
26.03.2021 13:15
Adana'da, mandalina bahçesinden çaldığı 34 damlama sulama sistemini internetten satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da, mandalina bahçesinden çaldığı 34 damlama sulama sistemini internetten satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Yumurtalık ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde H.C. ve A.A'ya ait mandalina bahçesindeki barakadan 34 damlama sulama sistemi çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çalıntı malzemeleri internetten satışa çıkardığını belirlediği zanlı F.Ö'yü evine düzenlediği operasyonla yakaladı.
Sulama sistemleri de jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.
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