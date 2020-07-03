Adana'da çaldığı telefonu satmaya çalışırken yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da çaldığı telefonu satmaya çalışırken yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı

Adana'da yolda yürüyen kadının kapkaç yöntemiyle çaldığı cep telefonunu satmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Adana'da yolda yürüyen kadının kapkaç yöntemiyle çaldığı cep telefonunu satmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı

Alınan bilgiye göre, Aslıhan B. (26) iş yerindeki ilk mesaisine yetişmek için merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'nde yürüdüğü sırada yanına bir kişi yaklaştı.

Şüpheli, Aslıhan B'nin cep telefonununu görüşme yaptığı sırada çalıp kaçtı.

Kadının yardım istemesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin eşkalini belirlemek için bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekip, zanlının kaçış anına ait görüntülere ulaştı.

Yapılan araştırmada şüphelinin "hırsızlık", "tehdit" ve "yaralama"dan emniyette suç kaydı bulunan Muhammed I. (18) olduğu tespit edildi.

Bir süre sonra ekip, zanlının çaldığı telefonu satmak için merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'ndeki iş yerine girdiğini haber aldı.

Adrese giden ekip, şüpheli Muhammed I'yı kaçmaya çalışırken yakaladı.

İş yeri sahibi Esin Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, zanlının satmak için getirdiği telefonun şifresini bilmediği ve faturası olmadığı için çalmış olabileceğinden şüphelendiğini söyledi.

Telefonu incelediği sırada mağdurun babasından telefona arama geldiğini ve çağrı gelen telefon numarasını gizlice aradığını kaydeden Ekinci, şunları söyledi:

"Karşımdaki kişi kızının telefonunun kapkaç yöntemiyle çalındığını ve kendilerinin şikayetçi olmak için karakolda bulunduklarını aktardı. Daha sonra bir polis, zanlıyı oyalamamızı isteyip kendilerinin hemen geleceğini söyledi. Bir süre sonra da polisler gelip zanlıyı yakaladı."

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, cep telefonunu sahibine teslim etti.

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da çaldığı telefonu satmaya çalışırken yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika

10:06 Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı 10:04 Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti 09:58 Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:49 Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:41 Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı 09:32 Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili 09:27 Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:17 Lezzet kentleri anlaşamıyor: Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı? 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 09:09 Son dakika: Elektrikte Ağustos ayı itibarıyla Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek 08:40 Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
08:20
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
07:51
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
21:39
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
21:21
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
19:58
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
17:42
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
15:54
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
15:49
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
14:06
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 10:14:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da çaldığı telefonu satmaya çalışırken yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]