Çaldıkları motosikletle 3 kapkaça karışan iki kardeşten biri tutuklandı - Son Dakika

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Adana'da, çaldıkları motosikletle üç kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçtıkları ileri sürülen iki kardeşten biri tutuklandı.

B.S. (15) ve ağabeyi İbrahim S. (18), 7 Şubat'ta merkez Seyhan ilçesinde çaldıkları motosikletle Şakirpaşa Mahallesi'nde sokakta yürüyen Suriye uyruklu Cuma S'nin (22) elindeki cep telefonunu alıp kaçtı.

Bu olaydan yaklaşık 11 saat sonra zanlılar Dumlupınar Mahallesi'nde bisikletiyle seyir halindeki Yakup Ö'nün (30) elinden cep telefonunu alarak bölgeden uzaklaştı.

Şüpheliler, son olarak 8 Şubat'ta Ova Mahallesi'nde bisikletli Sait T'yi bir süre takip ettikten sonra elindeki cep telefonunu alıp kaçtı.

Olayların bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, üç ayrı kapkaç olayını da birlikte gerçekleştirdiği öne sürülen ve emniyette "kapkaç" ve "hırsızlık" gibi olaylardan 25 suç kaydı bulunan B.S. ve 29 suç kaydı bulunan ağabeyi İbrahim S'nin Akkapı Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde saklandığını belirledi.

Şüpheliler, adrese düzenlenen baskınla yakalanarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Çalınan cep telefonları bulunamazken, motosiklet ise parçalara ayrılmış halde ele geçirildikten sonra sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İbrahim S. tutuklandı, kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ova Mahallesi'ndeki olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerine, motosikletli iki şüphelinin, bisikletiyle seyir halindeki Sait T'yi takip edip elindeki cep telefonunu alması, bu sırada Sait T'nin yere düşmesi ve ardından kalkıp zanlıların arkasından koşması yer alıyor.